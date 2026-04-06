ВСУ ударили по шахте в ЛНР и оставили под землей 41 человека

Свыше 40 горняков застряли под землей в Луганской Народной Республике из-за аварийного отключения электричества после удара украинских боевиков. Об этом 6 апреля сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

В своем канале в MAX он указал, что в ночь на понедельник ВСУ ударили по территории шахты «Белореченская», в результате чего повреждения получила электроподстанция.

«Аварийное отключение света застигло 41 работника шахты, сейчас они находятся под землей», — написал глава республики.

По его словам, с шахтерами уже установили связь, запас питьевой воды у них есть. Экстренные службы предпринимают меры по спасению горняков и подключению шахты к электроснабжению.

Ранее стало известно об атаке ВСУ на Новороссийск. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в результате удара украинских дронов на город пострадали восемь человек, в том числе двое детей.