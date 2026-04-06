Стало известно число сбитых за ночь беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 6 апреля перехватили и уничтожили 50 беспилотников ВСУ над Белгородской, Брянской и Ростовской областями, а также над Краснодарским краем и акваториями Азовского и Чёрного морей.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства обороны России. Там отметили, что речь идёт о беспилотниках самолётного типа.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске в результате атаки дронов ВСУ пострадали восемь человек, включая двух детей.