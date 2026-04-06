Извинения за дроны: президент Южной Кореи обратился к КНДР

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён извинился перед КНДР за запуск беспилотников, которые нарушили воздушное пространство страны. Об этом он заявил на заседании кабинета министров, трансляция велась на его YouTube-канале.

По его словам, правительство не причастно к запуску дронов, однако инцидент привел к росту напряженности в военной сфере.

Ранее военные КНДР сообщили о нарушении воздушного пространства беспилотниками, которые, по их данным, были запущены 27 сентября и 4 января с территории Южной Кореи. В Сеуле отвергли причастность армии и начали проверку.

Следствие рассматривает версию о запуске дронов частными лицами. Один из подозреваемых — аспирант, который заявлял в СМИ, что запускал аппараты с целью сбора данных о радиационной обстановке на ядерных объектах КНДР.

Прокуратура предъявила обвинения трем гражданским лицам по статье о пособничестве противнику. Также проверяется возможная связь фигурантов с представителями военной разведки.

В Пхеньяне ранее требовали от Сеула официальных извинений в связи с произошедшими инцидентами.