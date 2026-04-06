Пленный военнослужащий ВСУ Анатолий Деркач заявил, что в 1-м отдельном штурмовом полку украинской армии используются канадские винтовки Colt, которые, по его словам, дают сбои при загрязнении. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, оружие западного образца выдавалось военнослужащим подразделения, где он проходил службу. Он утверждает, что при попадании загрязнений винтовки могут выходить из строя.

Деркач также отметил, что, по его оценке, автомат Калашникова в таких условиях работает стабильнее.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что поставки вооружений Украине рассматриваются как законная цель для российских сил. В ведомстве подчеркивали, что страны НАТО, поставляя оружие Киеву, усиливают напряженность.

В Кремле также отмечали, что увеличение объемов военной помощи Украине со стороны западных стран не способствует продвижению переговорного процесса.