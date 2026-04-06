«Абсолютная точность»: Запад ужаснул неожиданный удар Тегерана

Иран использует против противовоздушной обороны США и Израиля большое количество старых ракет. Об этом заявил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен.

По словам аналитика, Иран обладает масштабным арсеналом, включающим вооружение разных поколений и пусковые установки. В текущей ситуации, когда запасы израильских и американских боеприпасов и средств перехвата значительно сократились, иранская сторона может без опасений задействовать волны старых ракет. Хеннингсен подчеркнул, что такие снаряды могут нести гораздо более мощный боевой заряд по сравнению с гиперзвуковыми.

При этом вероятность того, что эти ракеты смогут пробить защиту комплексов «Патриот» или системы «Железный купол», оценивается экспертом как крайне высокая. Он также добавил, что несмотря на заявления главы Белого дома о том, что Иран утратил свои возможности, Тегеран продолжать запускать ракеты и каждая серия ударов поражает цели в Израиле и на американских объектах в регионе. «Это не случайная удача, а абсолютная точность со стороны иранцев», – заключил он.

Ранее в Пентагоне заявили, что в операции против Ирана пострадали 365 американских военных. Официально в ходе конфликта погибли 13 человек, эта цифра остается неизменной. Об этом пишет издание 360.ru. Напомним, власти Ирана обрушились на главу Белого дома с обвинениями.