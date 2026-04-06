На Украине признали серьезную эволюцию российских дронов «Герань»

Замначальника штаба 96-й зенитно-ракетной бригады ВСУ Максим Маслий в эфире YouTube-канала CSIS признал, что российские дроны «Герань» серьезно эволюционировали.

Он отметил, что с сентября прошлого года начали появляться новые модели беспилотников, российские производители меняют тип поверхности, материала, цвет, чтобы аппараты было сложнее обнаружить.

«Герань-5» оснащена большим количеством антенн, чтобы преодолевать украинские системы противодействия, это реактивный дрон, способный нести ракеты класса воздух-воздух, горадо более быстрый, чем предыдущии модификации, рассказал офицер ВСУ.

«Они способны уничтожить нашу авиацию и вертолеты, они переговариваются все вместе, передают видео в Россию. Они создают в воздухе сети передачи изображения и передают данные. Ими может управлять оператор, находящийся в глубине территории», — добавил Маслий.

Он подчеркнул, что российские производители прошли путь от нуля до очень продвинутого уровня за годы проведения спецоперации. Военнослужащий добавил, что это очень быстрый темп, и технологии продолжают развиваться.

Ранее стало известно, что рссийские военные начали использовать противорадиолокационные версии дронов-камикадзе «Герань».