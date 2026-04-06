Названы жертвы ночных ударов США и Израиля по Тегерану

Телеканал Press TV со ссылкой на экстренные службы Ирана сообщил, что в результате ночных ударов США и Израиля по провинции Тегеран погибли по меньшей мере шестеро детей.

Согласно данным центра чрезвычайных ситуаций, среди погибших - четыре девочки и два мальчика, всем им было менее десяти лет.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

