Британия опровегла ракетный удар по своему кораблю в Средиземном море

Министерство обороны Великобритании опровергло информацию о ракетном ударе по британскому кораблю в Средиземном море. Об этом сообщает агентство PA. "Источник в Министерстве обороны заявил, что эти сообщения не соответствуют действительности", - отметили журналисты. 5 апреля израильский "14 канал" сообщил, что ливанское движение "Хезболла" нанесло ракетный удар по британскому военному кораблю, ошибочно приняв его за судно еврейского государства.

© Газета.Ru

По данным СМИ, корабль находился в 70 милях от берегов Ливана. По предварительным данным, в результате удара британское судно получило повреждения. 2 марта база военно-воздушных сил Британии на Кипре была атакована дронами "Хезболлы" с ливанской территории.

Власти Ливана осудили эти действия. Премьер-министр королевства Кир Стармер публично пообещал направить эсминец и вертолеты, оснащенные системами борьбы с дронами, на остров.