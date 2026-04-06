Йованич: обнаруженную в Сербии взрывчатку произвели в США

Взрывчатка, которую обнаружили у ведущего из Сербии в Венгрию газопровода, была произведена в США. Об этом сообщил директор Военного агентства безопасности Сербии генерал-подполковник Джуро Йованич.

По его словам, которые приводит РИА Новости, на американское происхождение взрывчатки указывает нанесённая на неё маркировка.

«Открою вам деталь расследования — по маркировке на взрывчатке видно, что она произведена в США», — отметил Йованич в ходе брифинга.

Ранее директор Военного агентства Сербии заявил, что в диверсии на газопроводе подозревают мигранта, прошедшего военную подготовку.