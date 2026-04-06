Установлено местоположение передатчика загадочной станции V32

Энтузиасты радиолюбительского сообщества Priyom.org заявили, что установили вероятное местоположение передатчика новой номерной станции V32, появившейся на фоне конфликта вокруг Ирана. Об этом сообщает профильный сайт.

По их данным, коротковолновый передатчик может находиться на территории военной базы США в Беблингене, примерно в 15 километрах к юго-западу от Штутгарта. Вывод сделан на основе триангуляции сигнала.

Станция V32 впервые вышла в эфир примерно через 12 часов после начала ударов по Ирану в феврале 2026 года. В дальнейшем ее сигнал пытались заглушить, она меняла частоты, а 25 марта на время прекратила вещание, после чего снова появилась в эфире.

Эксперты связывают появление станции с развитием конфликта. Рассматриваются версии о ее использовании различными спецслужбами. Передаваемые ею шифрованные сообщения на персидском языке могли быть адресованы агентам за пределами страны или внутри Ирана.

В сообществе Priyom.org также выдвинули предположение о возможной причастности американских структур. В качестве аргумента приводится эпизод, когда оператор не отключил тональные сигналы, что позволило определить использование военной радиостанции L3Harris Falcon.

Ранее обсуждалась возможная связь сообщений другой номерной станции — УВБ-76, известной как «радио Судного дня», с событиями на Ближнем Востоке. Отмечалось совпадение отдельных переданных чисел с координатами в районе столицы Ирана.