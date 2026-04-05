Над территорией России за три часа сбили почти полторы сотни украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны РФ, в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 148 дронов.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении четвертой за день атаки ВСУ, было сбито семь воздушных целей. Обломки повредили частные дома.

До этого Севастополе осколки дрона повредили воздушную линию электропередачи (ЛЭП). В результате из-за обломков сбитого беспилотника оказались обесточены несколько микрорайонов и населенных пунктов.