На Украине приготовились к новому массированному удару дронов и ракет

Россия завершила подготовку к новому массированному удару с использованием дронов и ракет по Украине, об этом сообщает InsiderUA со ссылкой на данные мониторинга єРадар.

Отмечается, что атака, вероятно, произойдет в течение следующих 48 часов. Ожидается использование около 450 беспилотников, возможно применение до четырех самолетов МиГ-31К с ракетами «Кинжал» и до восьми ракет «Искандер-М».

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по объектам инфраструктуры военных аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Минобороны РФ.