В ДНР отключилось электричество после атаки ВСУ

Почти 500 тысяч абонентов в ДНР остались без электричества после атаки ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра республики Андрея Черткова.

По его словам, противник нанёс удары по объектам энергетической инфраструктуры. Специалисты уже приступили к восстановительным работам. Часть абонентов удалось подключить.

Ранее жители Донецка, Докучаевска и Мариуполя публиковали в соцсетях видео с обесточенными улицами и домами в своих городах.