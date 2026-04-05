В Севастополе при отражении атаки ВСУ сбили две воздушные цели

Российские средства противовоздушной обороны и силы Черноморского флота сбили две воздушные цели в ходе отражения атаки ВСУ на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Никакие гражданские объекты в городе не пострадали», — написал он в своём Telegram-канале.

В 19:45 Развожаев проинформировал, что в городе объявлена воздушная тревога.

В аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара действуют временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. В Росавиации уточнили, что меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.