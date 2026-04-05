Стало известно о продвижении ВС РФ в Красном Лимане

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин прокомментировал ситуацию в Красном Лимане. Об этом он написал на своем канале в MAX.

Пушилин заявил о продвижении Вооруженных сил России (ВС РФ) в Красном Лимане и уточнил, что действия там совершают бойцы группировки войск «Запад».

«Бои развернулись в северо-восточной части населенного пункта», — уточнил он.

Глава ДНР добавил, что российские военные заняли новые позиции у взятых под контроль Александровки и Крынок на краснолиманском направлении.

10 марта президент России Владимир Путин сообщил, что под контролем Украины остается 15-17 процентов территории ДНР. Эту информацию подтвердил Денис Пушилин.