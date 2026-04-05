Иран заявил, что сбил второй военный «транспортник» США

Вооруженные силы Ирана сбили второй транспортный самолет С-130 Hercules Вооруженных сил США, который принимал участие в операции по спасению второго пилота ранее сбитого истребителя F-15E. Об этом заявил представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари, сообщает агентство Tasnim.

По его словам, согласно полученной информацией и расследованиям иранских экспертов, в результате атак военных Исламской Республики «были сбиты два транспортных военных самолета С-130 и два вертолета Black Hawk армии США».

5 апреля газета The Wall Street Journal сообщила, что во время спасательной операции на территории Ирана американские военнослужащие уничтожили два собственных транспортных самолета C-130, чтобы не оставить их противнику. По информации издания, эти воздушные судна были ликвидированы на земле.

В этот же день сообщалось, что спецназ Соединенных Штатов нашел второго члена экипажа истребителя F-15, сбитого над территорией Ирана на текущей неделе.

По данным издания The Telegraph, два члена экипажа сбитого над иранской территорией F-15 смогли катапультироваться. Одного из них нашли достаточно быстро, на поиски второго потребовалось больше времени. При этом между ВС США и органами безопасности Исламской Республики фактически началась гонка в попытке найти второго летчика, Тегеран даже объявил награду в $60 тыс. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, военным базам Соединенных Штатов и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке.