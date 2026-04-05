Атаку ВСУ на сухогруз в Азовском море назвали преступлением

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сухогруз с пшеницей в Азовском море. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сальдо назвал преступлением атаку ВСУ на сухогруз в Азовском море.

«Это не первый случай, когда Украина атакует гражданские суда в нейтральных водах. Ответ за эти преступления последует», — подчеркнул он.

О крушении сухогруза типа «Волго-Балт» с пшеницей в Азовском море сообщалось ранее 5 апреля. Известно, что судно находилось в 300 милях к северу от Керчи.