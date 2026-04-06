ВС России ударили по объектам ВСУ в центре Харькова

Российские войска нанесли серию ударов дронами по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в центре Харькова. Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Мощные прилеты в центре Харькова. Взрывы в Киевском районе», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что взрывы также прозвучали на окраинах Харькова и в Харьковской области. Какие именно объекты были поражены, не уточняется.

Ранее стало известно, что украинцев под видом эвакуации в Харьковской области начали загонять на принудительные работы. В Изюмском районе местные власти после организации принудительной эвакуации заставили жителей обустраивать позиции для Вооруженных сил Украины.