Над Воронежской областью сбили шесть БПЛА, пострадал мужчина

Силы ПВО уничтожили шесть беспилотников над Воронежской областью. В результате атаки пострадал мужчина.

«Дежурными силами ПВО над одним из районов на юге региона обнаружено и уничтожено шесть беспилотных летательных аппаратов», — сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.

По предварительным данным, мужчина 1986 года рождения получил ожоги после падения обломков и возгорания крыши склада. Его доставили в больницу.

Также повреждены четыре частных дома: в двух пострадали мансарды, в одном выбиты окна, ещё в одном повреждена стена.

На месте работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что за шесть часов средства ПВО уничтожили 14 беспилотников Вооружённых сил Украины над тремя регионами России.