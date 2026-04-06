Над Воронежской областью сбили шесть БПЛА, пострадал мужчина
Силы ПВО уничтожили шесть беспилотников над Воронежской областью. В результате атаки пострадал мужчина.
«Дежурными силами ПВО над одним из районов на юге региона обнаружено и уничтожено шесть беспилотных летательных аппаратов», — сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
По предварительным данным, мужчина 1986 года рождения получил ожоги после падения обломков и возгорания крыши склада. Его доставили в больницу.
Также повреждены четыре частных дома: в двух пострадали мансарды, в одном выбиты окна, ещё в одном повреждена стена.
На месте работают оперативные службы.
Ранее сообщалось, что за шесть часов средства ПВО уничтожили 14 беспилотников Вооружённых сил Украины над тремя регионами России.