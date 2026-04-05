Трамп признался, что отправлял оружие протестующим в Иране

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 5 апреля, заявил, что Вашингтон оказал значительную помощь оружием иранским протестующим и курдским группам в регионе, отправив им «много оружия».

— Мы отправили иранским протестующим много оружия. Думаю, курды удерживали его в руках, — высказался американский лидер в эфире телеканала Fox News.

Ранее Дональд Трамп пообещал устроить в Иране во вторник, 7 апреля, «день электростанций» и «день мостов». Днем ранее он высказался, что Тегеран ожидает «настоящий ад», если власти страны не откроют Ормузский пролив в течение 48 часов.

2 апреля глава Белого дома заявил, что в ближайшие две–три недели США нанесут мощные удары по территории Ирана и отбросит его в каменный век.

4 апреля Дональд Трамп высказался, что Штатам нужно немного времени, чтобы открыть Ормузский пролив и начать транспортировать через него нефть. Он отметил, что в случае, если у США будет чуть больше времени, они смогут легко открыть пролив, забрать нефть и сделать «целое состояние». В связи с этим Трамп задался вопросом, не станет ли это для мира «мощным выбросом нефтяного фонтана».