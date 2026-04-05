«Радио Судного дня» передало слово «деликатный»

В воскресенье в 15:40 мск в эфире УВБ-76 прозвучало слово «деликатный».

Ранее также фиксировалось сообщение «тележка». В комментариях к посту пользователи обратили внимание, что обычно радио не выходит в эфир в воскресенье. Некоторые предположили, что это может быть своеобразным знаком того, что что-то случится с Telegram. По поводу мессенджера были как негативные, так и позитивные прогнозы.

УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому её иногда называют «Жужжалкой».