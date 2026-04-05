Предложение Владимира Зеленского о помощи США и странам Ближнего Востока является попыткой сгладить ситуацию на Украине, пишет L'AntiDiplomatico.

© Zuma\ТАСС

«Продолжая представляться направо и налево «незаменимым партнёром», Владимир Зеленский пытается сгладить постоянно ухудшающуюся ситуацию внутри страны», — говорится в материале.

Ранее Зеленский заявил, что Соединённые Штаты обратились к Киеву с просьбой о помощи в защите своих военных баз на Ближнем Востоке от ударов Ирана.

Также он подтвердил отправку экспертов в области БПЛА и военных ВСУ на Ближний Восток.

Позднее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский — последний, от кого США нужна помощь на Ближнем Востоке.