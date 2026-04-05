Генеральный директор "НПО машиностроения", создатель гиперзвуковой ракеты "Циркон" Александр Леонов скончался на 75 году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении конструктора.

"Леонов скончался", - приводит агентство слова собеседника.

Александр Георгиевич Леонов родился 26 февраля 1952 года в Моршанске Тамбовской области.

В 1975 году окончил Московский авиационный институт по специальности "Летательные аппараты".

В том же году устроился на работу в Центральное конструкторское бюро машиностроения (ныне АО "ВПК "НПО машиностроения") в Реутове Московской области. Всю жизнь он трудился на этом предприятии, пройдя путь от инженера-конструктора до руководителя.

Леонов был организатором и руководителем работ в области создания космических систем и ракетных комплексов с крылатыми и баллистическими ракетами. В частности, под его руководством была создана гиперзвуковая ракета "Циркон", стоящая ныне на вооружении ВС РФ. Также Леонов участвовал в создании ракетных комплексов "Гранит", "Вулкан" и перспективных систем с гиперзвуковыми летательными аппаратами, включая "Авангард".