Глава офиса Зеленского озвучил просьбы Запада по поводу России

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов*(внесенный в России в перечень террористов и экстремистов) в интервью Bloomberg сообщил, что западные партнёры обратились к Киеву с просьбой прекратить удары по объектам российской нефтяной инфраструктуры. По его словам, Украина получает подобные обращения и учитывает их как фактор, влияющий на текущую ситуацию.

Буданов* не назвал конкретные государства, выступающие с такими инициативами. Он также не уточнил, намерен ли Киев пересматривать свою стратегию в ответ на эти просьбы. Вопрос о возможной корректировке подходов к проведению ударов остался без ответа.

В ходе интервью глава офиса Зеленского также затронул ситуацию на мировом энергетическом рынке. Он выразил мнение, что напряжённость вокруг Ирана в ближайшее время может пойти на спад. По его оценке, деэскалация конфликта способна повлиять на стоимость энергоресурсов.

Буданов* предположил, что в случае снижения геополитической напряжённости цены на нефть могут начать падать. Это окажет влияние на экономическую ситуацию как в странах-экспортёрах, так и в государствах-импортёрах энергоносителей.

Ранее Украина неоднократно наносила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам топливно-энергетического комплекса с помощью беспилотников. Эти атаки вызывали обеспокоенность на Западе из-за рисков роста мировых цен на нефть и топливо.

