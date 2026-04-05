Трамп матом потребовал от Ирана открыть Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп в нецензурных выражениях потребовал от Ирана открыть движение по Ормузскому проливу.

На своей странице в соцсети Truth Social он написал, что вторник станет для Ирана "днем электростанций и днем мостов", и ничего подобного этому не будет.

Трамп потребовал, чтобы иранцы открыли "этот чертов пролив", и пригрозил, что в противном случае они будут "жить в аду". В конце он приписал: "Хвала Аллаху". При этом в его посте было несколько матерных выражений.

Несколько дней назад Трамп заявлял, что США не нуждаются в поставках нефти через Ормузский пролив, поэтому заниматься восстановлением судоходства через него должны те страны, которым нужна нефть.

До этого американский лидер критиковал союзников за то, что они не готовы принимать участие в операции по открытию Ормуза.

Напомним, Иран перекрыл Ормузский пролив после того, как США и Израиль начали военную операцию. Несколько судов, которые пытались пройти через Ормуз, подверглись ударам.

Позже Тегеран разрешил проходить по этому пути танкерам из дружественных стран, в числе которых Россия, Китай, Индия, Ирак и Пакистан.