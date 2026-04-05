В Иране рассказали, при каких условиях откроют Ормузский пролив

Иран откроет Ормузский пролив только в случае, если Тегерану будут выплачены военные компенсации за транзит судов, заявил заместитель по связям офиса президента Ирана Сейед Мехди Табатабаи. Об этом сообщает Al Jazeera.
По его словам, американская сторона, которая угрожала атаковать гражданскую инфраструктуру Ирана из-за закрытия пролива, прибегнула к «непристойностям и чепухе из чистого отчаяния и гнева».
До этого глава МИД Китая Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что ситуация на Ближнем Востоке ухудшается, решить проблему судоходства в Ормузском проливе можно лишь путем немедленного прекращения огня.
Трамп призвал «сумасшедших ублюдков» открыть «чертов пролив»
28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.