В Иране рассказали, при каких условиях откроют Ормузский пролив

Иран откроет Ормузский пролив только в случае, если Тегерану будут выплачены военные компенсации за транзит судов, заявил заместитель по связям офиса президента Ирана Сейед Мехди Табатабаи. Об этом сообщает Al Jazeera.

© ТАСС / Zuma

По его словам, американская сторона, которая угрожала атаковать гражданскую инфраструктуру Ирана из-за закрытия пролива, прибегнула к «непристойностям и чепухе из чистого отчаяния и гнева».

До этого глава МИД Китая Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что ситуация на Ближнем Востоке ухудшается, решить проблему судоходства в Ормузском проливе можно лишь путем немедленного прекращения огня.

Трамп призвал «сумасшедших ублюдков» открыть «чертов пролив»

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.