Российские штурмовые подразделения уверенно продвигаются в центре Константиновки. Сообщают, что десант вытеснил боевиков из крупнейшей промзоны и получил доступ к подземному комплексу, который ВСУ годами развивали под городом. Такие же туннели найдены на востоке от Доброполья, в посёлке Новый Донбасс. Там идёт операция по уничтожению последних отрядов противника.

В лесополосах вокруг посёлка закрепились основные подразделения. В самом Новом Донбассе уже идёт зачистка. По отступившим бандеровцам российские бойцы периодически открывают беспокоящий огонь. За Новым Донбассом уже нет мощных опорных пунктов ВСУ.

"Герань" нового типа уничтожила немецкую систему ПВО и прислала видео атаки

В Константиновке российские штурмовики прорвались в промзону. Центр уже уверенно за нашими бойцами. Сейчас идет зачистка северной части, где противник ещё огрызается. Но основная нагрузка - на авиации. Бандеровцы засели в подвалах домов. Выбить их задача не простая. Все же стены и перекрытия - армированный или монолитный бетон. Всё чаще российские лётчики сбрасывают тяжёлые бомбы типа ФАБ-3000.

Под Красноармейском под раздачу попали бандеровцы из батальона "Скала". Это подразделение печально известно своими высочайшими потерями. Только два назад российские бойцы уничтожили две колонны с националистами, которые пытались пойти в контратаки.