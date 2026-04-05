Минобороны: ВС России атаковали позиции бригады охраны Генштаба ВСУ в ДНР

Российские военные нанесли поражение живой силе и технике бригады охраны Генштаба ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в министерстве обороны РФ. В ведомстве сообщили, что с боевой задачей справились подразделения российской группировки войск "Юг". Помимо этого, они поразили личный состав ВСУ, а также технику четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад в районах шести населенных пунктов в ДНР. По данным ведомства, за сутки украинская армия потеряла более 1215 бойцов в зоне специальной военной операции (СВО). До этого командир сводной артиллерийской группы с позывным "Пресс" сообщил об уничтожении колонны с техникой ВСУ при попытке переброски на один из участков фронта в Сумской области. Российские военные нанесли удар средствами тактических БПЛА, в результате чего были уничтожены как техника, так и личный состав колонны. Командир отметил, что колонна была оперативно обнаружена и ликвидирована благодаря слаженной работе подразделений группировки "Север". Он также предположил, что речь могла идти о ротации нового подразделения, недостаточно ориентирующегося в обстановке. По его мнению, действия противника выглядели нетипично и могли быть связаны с проблемами взаимодействия.