В Иране заявили о втором сбитом транспортном самолете США

Вооруженные силы Ирана уничтожили еще один американский транспортный самолет С-130 Hercules, который разыскивал пилота ранее сбитого истребителя F-15E. Об этом заявил представитель иранского штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари, передает РИА Новости.

Военный отметил, что эксперты провели дополнительное расследование на месте, и выяснили, что сбиты два американских транспортника.

«В результате яростного священного огня бойцов ислама могучих вооруженных сил были сбиты два транспортных военных самолета С-130 и два вертолета Black Hawk армии США», — заявил Зольфагари.

Ранее в США заявили, что второй пилот сбитого в Иране самолета F-15E уже спасен и находится в безопасности. В операции участвовали десятки самолетов, при этом два транспортника уничтожили сами американцы, чтобы они не достались иранской армии.