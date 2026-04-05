В Севастополе сбили несколько воздушных целей

Пять воздушных целей уничтожили в Севастополе во время отражения атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор населенного пункта Михаил Развожаев.

Он уточнил, что цели были сбиты над морем в районе Северной стороны и мыса Фиолент. Их ликвидировали силы Черноморского флота РФ и противовоздушной обороны.

«По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали», — добавил Развожаев.

Губернатор призвал жителей соблюдать меры безопасности и покинуть открытые пространства.

Утром 5 апреля пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что в течение ночи над регионами страны перехватили и уничтожили 87 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Атаки отразили в 12 областях — Новгородской, Воронежской, Ульяновской, Ленинградской, Орловской, Калужской, Тверской, Пензенской, Тамбовской, Брянской, Курской и Белгородской. Несколько дронов сбили в Республике Мордовия и Крыму.

В Нижегородской области после атаки выявили повреждение Новогорьковской теплоэлектроцентрали. Также урон получили два объекта ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», жилые дома и приусадебные участки.

Ранее украинский БПЛА атаковал гражданский автомобиль в Брянской области.