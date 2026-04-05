The Sunday Times заявило об истощении запасов систем Patriot на Украине

Россия изменила тактику в ходе специальной военной операции на Украине, сосредоточившись на истощении систем противовоздушной обороны. Об этом сообщает британское издание The Sunday Times. По данным авторов материала, удары российских войск направлены на снижение возможностей американских систем ПВО Patriot. Начальник управления коммуникаций командования воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил журналистам, что такие действия оказывают возрастающее давление на украинскую сторону. Он отметил, что удары становятся все более изнурительными для Вооруженных сил Украины, а также указал на сокращение запасов ракет для комплексов Patriot. По его словам, в случае отсутствия новых поставок страна может столкнуться с угрозой для критически важной инфраструктуры. В издании сделали вывод, что подобная стратегия России может приносить результаты. Также отмечается, что США перенаправили часть ракет Patriot для защиты стран Персидского залива на фоне конфликта с Ираном.