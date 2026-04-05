"Герань" нового типа уничтожила немецкую систему ПВО и прислала видео атаки

Опубликованы кадры атаки БПЛА "Герань" на радар немецкой зенитной системы IRIS-T у села Киряково Полтавской области.

Запись обрывается во время полета дрона, поэтому вопрос: попал он или нет, - остается открытым. Но мощности боевой части "Герани" достаточно для поражения такой нежной цели, как антенна РЛС, даже при отклонении в десяток метров.

Любопытно, что немецкий радар уничтожили сразу после публикации на Украине сообщений о новом типе "Гераней", оснащенных для охоты на РЛС пассивной радиолокационной головкой самонаведения, аналогичной ГСН ракеты Х-31П.

Если раньше "Герань" была просто дешевым барражирующим боеприпасом для ударов по стационарным целям с известными координатами, то версия с ПРГСН превращает ее в полноценную противорадиолокационную ракету. Она сама наводится на излучение РЛС IRIS-T, делая ее работу смертельно опасной для самого радара, пишет "Военная хроника".

Уничтоженный радар TRML-4D из состава зенитного комплекса IRIS-T - довольно ценная штука. Хотя немецкий ЗРК уступает по характеристикам тому же Patriot, его РЛС может работать автономно и интегрироваться в общую сеть ПВО, оповещая о появлении целей и передавая их координаты на различные ЗРК. Так что чем меньше таких радаров в ВСУ, тем лучше.