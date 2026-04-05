Украина «не может» отступить с тех территорий, которые она контролирует, так как это создало бы для Киева «огромные риски». Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале со ссылкой на интервью Associated Press (AP).

«Они хотят, чтобы мы отступили с нашей территории, которую мы контролируем. <…> Мы не можем отступить. Это создало бы для нас огромные риски. Россия укрепит свои позиции в Украине и начнет готовиться к дальнейшей оккупации», — считает Зеленский.

Украинский президент обвинил российские власти в том, что они якобы «говорят только на языке ультиматумов». По мнению Зеленского, Россия якобы намерена «полностью» занять территорию Украины, и поэтому Киев должен «добиться прекращения огня, установить надежные гарантии безопасности, а затем перенести все это в дипломатию».

AP также пишет, что Зеленский настаивает на том, что «территориальный компромисс и уступка земель не будут стоять на повестке дня Украины».

31 марта Зеленский заявил, что Россия дала Украине два месяца на вывод ВСУ с территории Донбасса, а иначе условия мирного договора изменятся. 1 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленский должен был принять решение о выводу войск из Донбасса «еще вчера».

До этого, в интервью Le Monde Зеленский подчеркнул, что Украина не хочет выводить войска из Донбасса, так как там Киев построил «значительные» оборонительные линии и укрепления.

Также в мартовском интервью Reuters Зеленский говорил, что США предлагают Украине гарантии безопасности в обмен на вывод ВСУ с занимаемой части Донбасса. Госсекретарь США Марко Рубио назвал это заявление «ложью».

