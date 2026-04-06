На Украине пожаловались на поставки российского аналога Starlink в ВС РФ

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО начали массово получать спутниковые терминалы отечественного производства, которые заменяют Starlink, сообщают украинские СМИ.

После блокировки Starlink российские бойцы начали получать терминалы "Спирит-030", работающие с геостационарным спутником связи. Украинский эксперт и советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов отметил, новый терминал стал переносным и позволяет использовать антенны не 90 сантиметров в диаметре, как на более старых системах, а 30 см, что затрудняет его обнаружение. По его словам, сейчас такие терминалы массово поступают на фронт.

Напомним, что терминал "Спирит-030" представляет собой российскую разработку в области мобильной спутниковой связи, созданную для эксплуатации в полевых и боевых условиях. По своему назначению это отечественный аналог американской системы Starlink, адаптированный под российские технологии.

Связь обеспечивается через геостационарные спутники российской группировки. Вся передаваемая информация, включая голосовую связь и данные, передается в зашифрованном виде, что повышает устойчивость связи к перехвату и радиопомехам.

На фронте терминал используется для обеспечения устойчивой связи между подразделениями, управления огнем артиллерии и передачи разведывательных данных.