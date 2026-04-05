Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости заявил, что ВСУ приступили к минированию береговой линии областного центра. По его словам, противник рассматривает эти участки как потенциально опасные для себя и стремится укрепить оборону с помощью взрывных устройств.

Украинские военные устанавливают минные поля на отдельных направлениях, которые считают наиболее уязвимыми для возможного продвижения российских войск. Речь идёт именно о прибрежной полосе, где, по оценкам командования ВСУ, существует угроза форсирования водной преграды.

При этом Сальдо особо отметил, что никакого масштабного минирования улиц общего пользования, жилых кварталов или социальных объектов в Херсоне не ведётся. Действия противника носят точечный и тактический характер, ограниченный береговой линией.

Губернатор подчеркнул, что объективной картиной происходящего располагают исключительно российские военные, для которых эта зона является зоной ответственности. Делать окончательные выводы на уровне гражданской администрации, по его словам, было бы некорректно.

Напомним, что Херсонская область вошла в состав Российской Федерации в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киевский режим не признаёт легитимность этого волеизъявления. В настоящее время ВСУ удерживают правобережную часть Днепра, включая сам город Херсон.

