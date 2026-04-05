Появились подробности спасения пилота F-15E, сбитого Ираном

Второй пилот сбитого в Иране американского истребителя F-15E найден и доставлен в Кувейт для лечения. Он был оператором системы вооружения, и прятался в горной расщелине, на его поиски бросили значительные силы, утверждает «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на высокопоставленного военного США.

Издание пишет, что операция по поиску и вызволению летчика длилась два дня. Участвовали сотни спецназовцев, десятки самолетов и вертолетов, были задействованы средства космической и цифровой разведки. В итоге летного офицера обнаружили, он был ранен.

Иран сообщил о провале миссии США по спасению пилота

«Самолеты доставили раненого летчика в Кувейт для получения медицинской помощи», — сообщил источник.

Он добавил, что после катапультирования пилот спрятался в горной расщелине, у него был маячок и средства связи. ЦРУ обнаружило летчика, но решило дезинформировать Тегеран, заявив, что он спасен и что его вывозят по суше.

Накануне сообщалось, что два американских транспортных самолета были уничтожены в Иране при операции по спасению сбитого пилота F-15E.