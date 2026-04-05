В ВСУ пожаловались на истощение запасов ракет для систем ПВО

У Украины постепенно заканчиваются ракеты для комплексов противовоздушной обороны Patriot, которые США активно используют в Иране. Об этом The Times рассказал начальник службы связи с общественностью командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат.

«У нас заканчиваются ракеты Patriot. Мы пережили эту трудную зиму благодаря ракетам Patriot. Мы постоянно просим большего. Если мы останемся без этих крайне необходимых ракет, мы останемся без всего, и русские уничтожат нашу важнейшую инфраструктуру», — отметил он.

Игнат рассказал, что с началом войны в Иране украинцы наблюдают «увеличение количества атак» со стороны России и изменение траекторий полета «дронов-приманок». И все это нужно для того, чтобы «измотать» украинскую систему ПВО, считает Игнат. Он подчеркнул, что украинцам приходится адаптироваться, однако они «не преодолели все трудности на 100%».

По словам полковника, последние российские атаки были «преднамеренной» попыткой израсходовать украинские средства ПВО, в частности, ракеты PAC-3, используемые в системах Patriot.

«Атаки проводятся днем, и они становятся все более продолжительными и изнурительными. Их сложно перехватить, поскольку команды измотаны после работы всю ночь и сталкиваются с такими трудностями, как ослепление от солнца. Также это влияет на нашу экономику», — рассказал он.

Один из украинских пилотов отметил, что Россия «пытается изменить тактику», чтобы истощить украинскую ПВО «несколькими волнами» и не дать ВСУ возможности «уничтожить все цели».

The Times со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников пишет, что Россия постепенно истощает украинские запасы ракет для систем Patriot. По информации СМИ, Москва поменяла тактику в конфликте, и теперь чаще проводит воздушные атаки, которые могут длиться около суток. Также отмечается, что в этих атаках может быть задействовано до тысячи беспилотников. И цель таких ударов – «израсходовать дорогостоящие ракеты и истощить силы мобильных групп перехватчиков» на фоне войны в Иране, пишет СМИ.

30 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина будет искать альтернативу ракетам Patriot из-за глобального дефицита. 3 апреля Зеленский заявил, что пока сигналов о прекращении поставок американского оружия на Украину не было, однако страна должна быть к этому готова.

1 апреля газета Financial Times написала, что президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить поставки оружия Украине, чтобы оказать давление на европейских союзников и заставить их помочь в разблокировке Ормузского пролива.

В марте эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский рассказал, что нехватка ракет для систем Patriot может стать для Украины «большой проблемой». А аналитик Национального института стратегических исследований Украины Николай Белесков отметил, что при текущих темпах производства американскому оборонному предприятию Lockheed Martin нужно более двух лет, чтобы произвести столько ракет Patriot, сколько США выпустили за первые два дня войны в Иране.

