Россия и Китай объединятся для создания «кошмарного» самолета-невидимки

Россия и Китай столкнулись с техническими трудностями при разработке собственных бомбардировщиков следующего поколения ПАК-ДА и H-20. О их возможном объединении сообщило немецкое издание Merkur.

«Китайско-российский стелс-бомбардировщик – будущий кошмар для США», – цитирует немецкое издание «АБН24».

Как отмечают журналисты, КНР испытывает проблемы с проектом H-20, а Россия с разработкой ПАК-ДА. На этом фоне западные эксперты допускают, что Москва и Пекин могут объединить ресурсы для создания бомбардировщика нового поколения. Такой шаг стал бы логичным продолжением их растущего военного сотрудничества. Например, в июле 2024 года совместный патруль истребителей у побережья Аляски уже попал в заголовки новостей.

Несмотря на идеологические и политические сходства, на пути реализации мегапроекта могут встать технические проблемы, а также вопросы о лидерстве и распределении финансирования. Тем не менее, опасения Запада небеспочвенны: Москва и Пекин значительно расширили военное взаимодействие в последнее время. В Германии считают, что страхи по поводу совместного проекта вызваны прежде всего опасениями США отстать в разработке высокотехнологичных систем вооружения.