В Иране сообщили о провале миссии США по спасению пилота

Миссия США по спасению пилота истребителя F-15E, которого сбили иранские военнослужащие, обернулась провалом. Об этом заявил официальный представитель центрального штаба командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари, его комментарий приводит РИА Новости.

Он разъяснил, что американская сторона потеряла два вертолета и самолет.

По сведениям иранских властей, американская армия использует C-130 Hercules для перевозки грузов, личного состава, а также в специальных операциях.

До этого президент США Дональд Трамп объявил, что американским военным удалось спасти второго пилота F-15E, уничтоженного на этой неделе в Иране. По информации главы Белого дома, в спасательной операции участвовали десятки самолетов. Трамп уверял, что жертв в той операции не было.

Еще раньше США предрекли политический конфуз из-за пропавшего пилота сбитого в небе над Ираном истребителя F-15 Eagle.