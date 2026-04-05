Марочко рассказал, что украинская организация «Белые ангелы» осуществляет принудительную эвакуацию жителей, включая детей, в славянско-краматорской агломерации Донецкой Народной Республики, передает ТАСС.

Эксперт отметил, что эвакуация проводится не только в крупных городах, но и в небольших населённых пунктах региона. По словам Марочко, представители «Белых ангелов» активно ищут мирных жителей, которых можно вывезти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска в Славянске принудительно эвакуируют семьи с детьми. Из подконтрольного ВСУ Славянска организаторы эвакуации начали вывозить детей в неизвестном направлении. Ранее украинская полиция в Красноармейске начала насильственный вывоз детей при участии спецподразделения «Белый ангел».