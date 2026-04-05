Иран сообщил о провале миссии США по спасению пилота

Зольфагари заявил, что миссия США по спасению пилота завершилась неудачно, передает РИА «Новости». По словам Зольфагари, на юге Исфахана были сбиты два вертолета Black Hawk и транспортный военный самолет C-130, которые сейчас горят.

Ранее США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, что привело к разрушениям и гибели гражданских лиц. В ответ иранские военные осуществляют удары по израильской территории и военным объектам США на Ближнем Востоке. Ситуация продолжает оставаться напряженной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США перебросили спецназ в Иран для поиска одного из пилотов сбитого американского истребителя. Попытка США провести поисковую операцию для спасения пилота сбитого над Ираном истребителя F-35 завершилась полной неудачей. Вооруженные силы Ирана сообщили о поражении трех самолетов и двух вертолетов США с использованием новых систем противовоздушной обороны.