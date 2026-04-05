В Бахрейне сообщили об атаке дронов Ирана на нефтехимический завод

Иранские беспилотники нанесли удар по производственным объектам нефтехимической компании Gulf Petrochemical Industries в Бахрейне.

Об этом сообщает Бахрейнское информационное агентство со ссылкой на заявление корпорации.

«Несколько производственных подразделений подверглись атаке… что привело к возгоранию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар был оперативно локализован и полностью потушен, пострадавших нет.

Ранее эксперт Джеффри Сакс заявлял, что американские военные базы на Ближнем Востоке не обеспечивают безопасность стран региона.