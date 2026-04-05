«Революционное оружие»: Пентагон испугался «птички» Путина

РИА "ФедералПресс"

Российская крылатая ракета с ядерной силовой установкой «Буревестник» потрясла Пентагон, так как обладает практически неограниченной дальностью. Об этом сообщило китайское издание 360kuai.

«В то время как Соединенные Штаты хвастаются развертыванием своих обычных вооружений, Россия внезапно представила революционное оружие – ракету «Буревестник» с ядерным двигателем», – цитирует аналитиков китайского издания «АБН24».

Как отмечают авторы, презентуя «птичку», президент России Владимир Путин акцентировал внимание на том, что она имеет неограниченную дальность благодаря ядерной силовой установке и может летать на малых высотах, вне зоны действия радаров. На Западе первое время скептически относились к этим заявлениям и посмеивались над РФ, но сегодня факт существования «Буревестника» не вызывает сомнений.

Концепция крылатых ракет с ядерными двигателями не нова: еще в 1957 году США запустили программу «Плутон», но технологии того времени не позволили решить проблему миниатюризации реакторов, и американцы отступили. Россияне, извлекшие уроки из чужих ошибок, сорвали джекпот. Теперь, по мнению китайских журналистов, наличие «Буревестника» парализовало многомиллиардную американскую систему противоракетной обороны, превратив ее в дорогую и бесполезную игрушку. В КНР также подчеркнули, что «Буревестник» не только военный прорыв, но и экономически выгодное решение.

По мере устаревания стратегических бомбардировщиков, таких как Ту-95 и Ту-160, новая ракета благодаря относительно низкой стоимости и простоте обслуживания может стать ключевой силой в асимметричном сдерживании США. Ранее «ФедералПресс» рассказал, как США не заметили российскую подлодку «Акула» рядом с побережьем.