Le Monde рассказала о "тревожной одиссее" атакованного ВСУ танкера России

Российский газовоз "Арктик Метагаз", который был атакован ВСУ в начале марта, продолжает бесконтрольно дрейфовать в Средиземном море. Об этом пишет Le Monde.

Танкер, перевозящий сжиженный природный газ, получил серьезные повреждения в результате взрыва 3 марта и с тех пор остается без управления. "Две цистерны взорвались, но остаются еще две, каждая вместимостью 35 тыс. куб. м — если они заполнены, что нам неизвестно", — сказал собеседник издания. Ливийские морские власти охарактеризовали состояние судна как "вне контроля". Оно имеет "огромную пробоину на уровне ватерлинии" и представляет угрозу для судоходства, говорится в публикации.

Отмечается, что Национальная нефтяная корпорация Ливии направила буксир для перехвата судна, однако трос оборвался из-за плохих погодных условий. Судно продолжило свою "тревожную одиссею", по-прежнему дрейфуя в море. "Арктик Метагаз" подвергся атаке 3 марта текущего года, когда находился у берегов Мальты. По данным министерства иностранных дел РФ, судно перевозило более 100 тыс. кубометров сжиженного природного газа. В результате ударов газовоз потерял ход и электропитание, также на нем произошел взрыв с последующим возгоранием. На борту находились 30 членов экипажа — всем им удалось спастись, но два человека получили травмы.