Истребители ВВС Израиля вызвали панику в Бейруте

Истребители военно-воздушных сил (ВВС) Израиля прорвали звуковой барьер над Бейрутом (столица Ливана) и пролетели над городом на малой высоте. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в службе гражданской обороны.

Отмечается, что самолеты преодолели звуковой барьер минимум два раза, пролетев над Бейрутом и его южными окраинами.

«Появление в небе над столицей в ночные часы низколетящих истребителей вызвало панику среди жителей», — рассказал собеседник агентства.

Ранее военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге Ливана застрелили своего 21-летнего сослуживца, перепутав его с членом «Хезболлы».