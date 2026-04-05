Третья волна дронов атаковала Нижегородскую область

Средства ПВО отражают в Нижегородской области атаки третьей волны дронов, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал уточняет, что налеты летящих на низкой высоте БПЛА продолжаются уже более двух часов.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Местные жители рассказали, что слышали более 20 взрывов на юге города Кстово и видели дым над одним из районов. В некоторых местах начались перебои с электричеством.

До этого над Кстово произошла серия громких взрывов. За 20 минут в разных частях города раздалось не менее пяти–шести взрывов. Очевидцы заметили яркие вспышки в небе и слышали гул двигателей.

На этом фоне накануне вечером приостановили работу четыре аэропорта. После 21:00 ограничения на прием и выпуск самолетов из соображений безопасности были введены в аэропортах Тамбова, Пензы, Саратова и Ульяновска.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».