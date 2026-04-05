В Иране три человека погибли при ракетном ударе по горному району

На юго-западе Ирана в результате ракетного удара по горной местности погибли по меньшей мере три человека, сообщил губернатор провинции Кохгилуйе и Бойерахмед.

Об этом передаёт агентство Tasnim со ссылкой на заявление чиновника.

«Один из горных районов Кохгилуйе подвергся ракетному обстрелу со стороны американо-израильских сил», — сообщил губернатор.

В настоящий момент власти официально подтвердили информацию о трёх погибших, ещё двое граждан получили ранения.

При этом глава региона подчеркнул, что точное количество пострадавших всё ещё устанавливается, и их число может значительно возрасти.

Ранее Tasnim сообщило, что США наносят удары по районам Ирана, где, предположительно, может находиться американский пилот сбитого истребителя F-15.