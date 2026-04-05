На Западе назвали единственный способ для США победить Иран

Иран невозможно победить путем бомбардировок, а высадка сухопутных войск чревата неприемлемыми для США потерями, говорится в статье Strategic Culture (SC).

При этом, по словам автора, использование сухопутных войск является единственным способом «нанести военное поражение региональной или мировой державе». «Но исторические прецеденты не очень благоприятствуют потенциальным устремлениям США. За исключением некоторых совершенно особых случаев, в истории нет ни одной десантной операции, которая привела бы к победе», — пишет издание.

Ранее президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social выложил видео новых ударов по Тегерану.

До того американский лидер заявил, что у Ирана есть 48 часов на принятие условий США по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, после чего Вашингтон «устроит ад» Тегерану.