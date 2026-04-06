США использовали в Иране подлежащие к списанию штурмовики

Во время операции против Ирана военные США использовали штурмовики A-10 Thunderbolt II, которые ранее считались устаревшими для современных боевых действий и планировались к полному списанию к 2029 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бюджетные документы и законы США.

Согласно документам Пентагона, ВВС США изначально предлагали полностью списать оставшиеся 162 самолета этого типа, чтобы сэкономить около 423 миллиона долларов. Этот штурмовик, созданный еще в 1970-х годах, официально признали уязвимым в условиях современных высокоинтенсивных боевых действий.

Кроме того, размещение штурмовиков на Ближнем Востоке совпало с установленным законом сроком: до 31 марта 2026 года Пентагон должен был уведомить профильные комитеты Конгресса о графике замены самолетов A-10 Thunderbolt II в каждом подразделении на новую технику.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) опубликовал кадры перехвата американского штурмовика A-10 Thunderbolt II ВВС США. На ролике видно, как зенитный снаряд догоняет самолет на попутном курсе. После этого происходит взрыв с множеством осколков. После этого видео обрывается.