Израильские военные по ошибке застрелили своего молодого сослуживца

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге Ливана застрелили своего 21-летнего сослуживца, перепутав его с членом «Хезболлы». Об этом сообщает израильский «12 канал».

Израильские военные по ошибке застрелили своего молодого сослуживца
Сержанта Гая Лудера приняли за члена ливанской группировки, который якобы пытался скрыться.

Израильские военные назвали смерть своего товарища «инцидентом со стрельбой».

До этого на Западе рассказали о серьезных танковых потерях ЦАХАЛ в Ливане. Всего за сутки засады израильские военные лишились 21 танка «Меркава», что стало самой масштабной потерей бронетехники за последние 40 лет.

